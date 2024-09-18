УПЛ. Динамо – Ворскла 3:1. Победа с дебютным голом Себальоса

В перенесенном матче четвертого тура УПЛ "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу". Киевляне все свои четыре матча выиграли, но и полтавчане до этого не проигрывали четыре тура подряд.

Существенные кадровые проблемы были у Александра Долганского перед игрой в Киеве. Из-за дисквалификации не смог сыграть опытный Александр Скляр, а также травмировался Евгений Павлюк. Это ключевые игроки центра поля, которых невозможно равноценно заменить. Таким образом, "Ворсклу" ожидала очень сложная игра. К тому же, киевский клуб дома играет мощно. Беспроигрышная домашняя серия "Динамо" длится в УПЛ 13 игр: 12 побед и ничья.

Александр Шовковский сегодня удивил стартовым составом. Впервые в старте киевского клуба вышел Себальос, а Герреро вообще дебютировал за "Динамо". Также обращаем внимание на появление в центре поля Валентина Рубчинского. За полтавчан дебютировал 20-летний хавбек Дмитрий Черныш.

Уже в дебюте противостояния полтавчане могли открыть счет. После подачи Крупского пробивал Кане, но мимо дальнего угла. Киевляне играли первым номером, но гости организованно оборонялись. Подопечные Долганского отказались от высокого прессинга и встречали соперника уже на своей половине поля. Контроль мяча не давал выгоды подопечным подопечным Шовковского. Вспомнить можно разве что удар Шапаренко, но с ним справился Исенко. В середине первого тайма из-за травмы вынужден был покинуть поле Гучек. В центр защиты опустился Хрипчук.

На 33-й минуте стандарт помог киевлянам открыть счет. Шапаренко подал с углового, а Себальос головой пробил в дальний угол – 1:0. Дебютный гол для легионера "Динамо". Через две минуты киевляне увеличили свое преимущество. Удар Шапаренко заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Караваев – 2:0. Ничего не предвещало беды для гостей, но в течение двух минут все перевернулось с ног на голову. Не лучший первый тайм в исполнении футболистов "Динамо", но результат на табло. Киевляне выжали максимум из минимума.

Уже в начале второго тайма киевляне могли доводить счет до разгромного, но Рубчинский не смог переиграть Исенко. По счету подопечные Шовковского играли уверенно, а вот полтавчанам не помогали даже замены. Следует отдать должное хозяевам, которые не играли на удержание счета, а хотели забить еще. А вот у гостей в атаке сегодня почти ничего не получалось. В середине второго тайма после столкновения с Ндукве получил повреждение Себальос. Защитник "Динамо" даже потерял сознание, но быстро очнулся, хотя и не смог продолжить встречу.

На 82-й минуте интрига в наш матч неожиданно вернулась. Нестеренко подал, а Иеде головой пробил в дальний угол – 2:1. Рано киевляне расслабились и поверили в собственную победу. Спастись полтавчане все же не смогли. В компенсированное время своим фирменным ударом снял все вопросы о победителе Пихаленок - 3:1. Ошибся в этом епизоде Исенко, который далеко вышел с ворот.

В итоге "Динамо" пятая подряд победа "Динамо" в УПЛ. Подопечные Шовковского поднимаются на первое место.

Vbet Лига. Четвертый тур

"Динамо" - "Ворскла" 3:1

Голы: Себальос (33), Караваев (35), Пихаленок (90+1) - Иеде (82)

"Динамо": Бущан – Караваев, Себальос (Михавко, 66), Биловар, Дубинчак – Рубчинский (Пихаленок, 69), Бражко (Андриевский, 59), Кабаев (Ярмоленко, 75), Шапаренко, Брагару (Вивчаренко, 68) – Герреро (Ванат, 75)

"Ворскла": Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек (Челядин, 27), Крупский – Кулаковский (Изотов, 74), Черныш (Ндукве, 46), Хрипчук, Нестеренко (Прус. 72), Кане (Мякушко, 46) – Ковталюк (Іеде, 46)