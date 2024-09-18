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Себальос, Биловар и Герреро - в старте Динамо на матч УПЛ с Ворсклой

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Себальос, Биловар и Герреро - в старте Динамо на матч УПЛ с Ворсклой

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 июля, состоится перенесенный мат ч 4-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Ворсклу".

Матч начнется в 18:00 и уже известен стартовый состав команд.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Караваев, Себальос, Биловар, Дубинчак, Брагару, Бражко, Рубчинский, Кабаев, Шапаренко, Герреро

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Ярмоленко, Ванат, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Михавко, Пихаленок

Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Хрипчук, Кулаковский, Черныш, Кане, Ковталюк, Нестеренко

Запасные: Ермолов, Мякушко, Ндукве, Челядин, Прус, Островский, Изотов, Иеде, Шкриель

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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