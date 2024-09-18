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Себальос, Биловар и Герреро - в старте Динамо на матч УПЛ с Ворсклой
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 18 июля, состоится перенесенный мат ч 4-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известен стартовый состав команд.
Стартовый состав Динамо: Бущан, Караваев, Себальос, Биловар, Дубинчак, Брагару, Бражко, Рубчинский, Кабаев, Шапаренко, Герреро
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Ярмоленко, Ванат, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Михавко, Пихаленок
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Хрипчук, Кулаковский, Черныш, Кане, Ковталюк, Нестеренко
Запасные: Ермолов, Мякушко, Ндукве, Челядин, Прус, Островский, Изотов, Иеде, Шкриель
Напомним, что UA-Футбол проведет
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