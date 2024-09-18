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Вирт: У Шахтера нет лидера. Степаненко выпал, а Судаков перетягивает одеяло на себя

Премьер-лига
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Эксперт говорит, что Судакова нужно отпустить в Европу

Вирт: У Шахтера нет лидера. Степаненко выпал, а Судаков перетягивает одеяло на себя

Фото - Шахтар

Новина українською

Экс-голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт порассуждал о перспективах полузащитника "горняков" Георгия Судакова.

"Судаков сам неоднократно и очень прямо намекал, что он хочет поехать играть в Европу. Вероятно, нет сейчас у него той мотивации, которая была в предыдущих сезонах. Он созрел. Руководители "Шахтера" должны услышать, понять Судакова и если есть действительно достойный вариант от команды из топ-5 европейских чемпионатов, отпустить его.

Касательно результативности, то да: один гол для игрока уровня Судакова - мало. Но в матче против "Карпат" Георгий уже начал напоминать сам себя, если сравнить с первыми играми в новом сезоне.

У "Шахтера" сейчас нет лидера на поле. После того, как потерял постоянное место в стартовом составе Тарас Степаненко, должен был бы эту роль взять на себя именно Судаков. Георгий, это было видно в прошлом чемпионате, пытался за собой вести партнеров и иногда слишком старался, перетягивал на себя одеяло.

Но как бы ни критиковали Судакова, я считаю, что он самый сильный игрок "Шахтера", если мы говорим о потенциале", – рассказал Вирт.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Юрий Вирт Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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