Премьер-лига
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С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой. ВИДЕО
Полтавчане пропускают дважды
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
На 33-й минуте матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" забило первый гол в ворота "Ворсклы".
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Шапаренко навесил с углового, а Себальос головой замкнул. Это первый гол футболиста за киевлян, он проводит дебютный поединок.
Сразу же подопечные Шовковского отличились еще раз, на 35-й минуте. В быстрой атаке мяч удачно отскочил на ногу Караваеву, Александру оставалось лишь попасть в пустые ворота с острого угла.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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