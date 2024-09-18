С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой

На 33-й минуте матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" забило первый гол в ворота "Ворсклы".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Шапаренко навесил с углового, а Себальос головой замкнул. Это первый гол футболиста за киевлян, он проводит дебютный поединок.

Сразу же подопечные Шовковского отличились еще раз, на 35-й минуте. В быстрой атаке мяч удачно отскочил на ногу Караваеву, Александру оставалось лишь попасть в пустые ворота с острого угла.