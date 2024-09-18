  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой

Премьер-лига

Полтавчане пропускают дважды

С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

Новина українською

На 33-й минуте матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" забило первый гол в ворота "Ворсклы".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Шапаренко навесил с углового, а Себальос головой замкнул. Это первый гол футболиста за киевлян, он проводит дебютный поединок.

Сразу же подопечные Шовковского отличились еще раз, на 35-й минуте. В быстрой атаке мяч удачно отскочил на ногу Караваеву, Александру оставалось лишь попасть в пустые ворота с острого угла.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шанс выйти на первое место. Динамо - Ворскла. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Себальос, Биловар и Герреро - в старте Динамо на матч УПЛ с Ворсклой
Динамо Ворскла
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости