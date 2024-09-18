Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С дебютным голом новичка. Динамо открывает и сразу же удваивает счет в матче с Ворсклой
Полтавчане пропускают дважды
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
На 33-й минуте матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" забило первый гол в ворота "Ворсклы".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шапаренко навесил с углового, а Себальос головой замкнул. Это первый гол футболиста за киевлян, он проводит дебютный поединок.
Сразу же подопечные Шовковского отличились еще раз, на 35-й минуте. В быстрой атаке мяч удачно отскочил на ногу Караваеву, Александру оставалось лишь попасть в пустые ворота с острого угла.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- Впервые в национальных цветах. Известно, в какой форме Шахтер сыграет в первом матче ЛЧ нового сезона
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн