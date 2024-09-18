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Себальос получил неприятную травму после столкновения головами с игроком Ворсклы
А до этого колумбиец открыл счет своим голам за Динамо
fcdynamo.com
"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".
После первого тайма киевляне ведут в счете 2:0, причем один из голов забил защитник Брайан Себальос, для которого этот гол стал дебютным за киевлян.
А вот после перерыва колумбиец получил неприятную травму, столкнувшись головами с полтавчанином Ндукве.
Брайан долго не мог подняться, и в итоге был заменен, и хоть с помощью врачей, но на своих двоих покинул поле.
Интересно, что арбитр после этого столкновения именно Себальосу показал желтую карточку.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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