Себальос получил неприятную травму после столкновения головами с игроком Ворсклы

"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".

После первого тайма киевляне ведут в счете 2:0, причем один из голов забил защитник Брайан Себальос, для которого этот гол стал дебютным за киевлян.

А вот после перерыва колумбиец получил неприятную травму, столкнувшись головами с полтавчанином Ндукве.

Брайан долго не мог подняться, и в итоге был заменен, и хоть с помощью врачей, но на своих двоих покинул поле.

Интересно, что арбитр после этого столкновения именно Себальосу показал желтую карточку.