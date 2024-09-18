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Себальос получил неприятную травму после столкновения головами с игроком Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

А до этого колумбиец открыл счет своим голам за Динамо

Себальос получил неприятную травму после столкновения головами с игроком Ворсклы

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".

После первого тайма киевляне ведут в счете 2:0, причем один из голов забил защитник Брайан Себальос, для которого этот гол стал дебютным за киевлян.

А вот после перерыва колумбиец получил неприятную травму, столкнувшись головами с полтавчанином Ндукве.

Брайан долго не мог подняться, и в итоге был заменен, и хоть с помощью врачей, но на своих двоих покинул поле.

Интересно, что арбитр после этого столкновения именно Себальосу показал желтую карточку.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ворскла".

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Брайан Себальос
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