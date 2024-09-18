Ворскла сохраняет интригу, забив Динамо в концовке матча - 2:1

"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".

После первого тайма киевляне вели в счете 2:0 и после перерыва игра несколько успокоилась.

Впрочем, ближе к концу матча, на 81-й минуте, "Ворскле" удалось отквитать один гол – после навеса от Нестеренко с фланга Иеде перепрыгнул Михавко и головой отправил мяч в сетку.

2:1 и минут 5-8 до конца матча.