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Ворскла сохраняет интригу, забив Динамо в концовке матча - 2:1
Концовка может быть интересной
vorskla.com.ua
"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".
После первого тайма киевляне вели в счете 2:0 и после перерыва игра несколько успокоилась.
Впрочем, ближе к концу матча, на 81-й минуте, "Ворскле" удалось отквитать один гол – после навеса от Нестеренко с фланга Иеде перепрыгнул Михавко и головой отправил мяч в сетку.
2:1 и минут 5-8 до конца матча.
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