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Ворскла сохраняет интригу, забив Динамо в концовке матча - 2:1

Премьер-лига
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Ворскла сохраняет интригу, забив Динамо в концовке матча - 2:1

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Ворсклой".

После первого тайма киевляне вели в счете 2:0 и после перерыва игра несколько успокоилась.

Впрочем, ближе к концу матча, на 81-й минуте, "Ворскле" удалось отквитать один гол – после навеса от Нестеренко с фланга Иеде перепрыгнул Михавко и головой отправил мяч в сетку.

2:1 и минут 5-8 до конца матча.

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