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Динамо и Ворскла в очном матче УПЛ сделали по семь замен
Два игрока были заменены с подозрением на сотрясение мозга, еще два - неизвестно
fcdynamo.com
В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Ворсклу". Киевляне уверенно обыграли полтавчан со счетом 3:1.
Интересно, что обе команды сделали в этом матче по семь замен. Об этом свидетельствует протокол на сайте УПЛ.
Согласно регламенту УПЛ обеим командам разрешено делать по пять замен. Дополнительные замены возможны, если у игрока есть подозрение на сотрясение мозга.
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С таким подозрением у киевлян был заменен Брайан Себальос, а у "Ворсклы" – Николай Ковталюк.
Причины еще двух ненормированных замен у команд уточняются.
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