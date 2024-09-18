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Динамо и Ворскла в очном матче УПЛ сделали по семь замен

Премьер-лига

Два игрока были заменены с подозрением на сотрясение мозга, еще два - неизвестно

Динамо и Ворскла в очном матче УПЛ сделали по семь замен

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Ворсклу". Киевляне уверенно обыграли полтавчан со счетом 3:1.

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Интересно, что обе команды сделали в этом матче по семь замен. Об этом свидетельствует протокол на сайте УПЛ.

Согласно регламенту УПЛ обеим командам разрешено делать по пять замен. Дополнительные замены возможны, если у игрока есть подозрение на сотрясение мозга.

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С таким подозрением у киевлян был заменен Брайан Себальос, а у "Ворсклы" – Николай Ковталюк.

Причины еще двух ненормированных замен у команд уточняются.

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