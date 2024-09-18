Шовковский: Возможно, вы видите, как изменился Шапаренко - нам удалось достучаться до него

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1).

- Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой и прежде всего спасибо нашим защитникам – Вооруженным Силам Украины – за возможность проводить этот чемпионат. По поводу игры: мы вошли в непростой график, будем играть через два дня на третий, через три дня на четвертый. Добавляются матчи Лиги Европы с "интересной" вынужденной логистикой благодаря нашим соседям из-за "поребрика". Но имеем то, что имеем… Готовимся. У нас есть отличная возможность ротировать, что мы сделали сегодня и планируем делать в дальнейшем для того, чтобы во-первых, все игроки были в тонусе, все были готовы выйти на футбольное поле, а во-вторых, у игроков была возможность отдыхать и готовиться к матчам.

- Как вы оцените дебют легионеров в стартовом составе и их игру, в частности, Себальоса в защите и Герреро в нападении?

- Себальос играл в защите, Герреро – в нападении, Себальос забил гол, Герреро это не удалось. Непосредственно после игры мы поздравили ребят с их дебютными матчами в стартовом составе, а Себальос – еще и с дебютным голом.

Относительно травмы Себальоса – на первый взгляд вроде бы ничего страшного нет, но ему все равно будет сделано дополнительное обследование для того, чтобы мы исключили какие-либо осложнения, которые возможны при таком столкновении.

И, безусловно, будем также делать обследование для Бражко, потому что он получил ощутимый удар в грудную клетку и, возможно, это ушиб, но мы должны исключить какие-либо осложнения.

Относительно их игры – и одним, и другим мы удовлетворены. Они впервые вышли в стартовом составе. Одно дело – тренироваться с командой, готовиться к играм, и совсем другое – играть матчи. Это совсем другая нагрузка, другая ответственность, которая накладывает свой отпечаток на действия игроков. В целом я доволен, но, безусловно, есть моменты, которые мы должны улучшать и есть моменты, над которыми нам всегда нужно работать, чтобы делать нашу игру более совершенной.

- Казалось, при счете 2:0 игра была полностью под вашим контролем, но после того, как счет стал 2:1, матч мог завершиться ничьей или даже похуже. Наверняка вас это волнует?

– Безусловно, всегда хочется забивать второй мяч, третий, пятый, десятый… Но на футбольное поле выходят две команды, и каждая из них пытается что-то противопоставить другой. В первом тайме "Ворскла" вдесятером оборонялась очень плотными редутами, почти не давая нам возможности принимать мяч между линиями. Очень плотно, очень агрессивно. Мы были готовы к этому. Я перед игрой говорил, что сегодня есть моменты, которые должны в первую очередь фундаментально выравнивать команды перед началом игры – это мотивация, заряженность на борьбу, умение отделять эмоции и работать на результат команды.

В этом плане хочу привести пример. Возможно, вы это видите, возможно нет: как изменился Шапаренко. Это его индивидуальность, и я прекрасно понимаю, что он такой же по себе. Но нам удалось достучаться до него, чтобы он устремлял свои эмоции исключительно на то, чтобы быть более эффективным для команды и для своих индивидуальных действий. Все команды, выходя на матч против "Динамо" Киев, пытаются играть максимально мотивированными. По разным причинам.