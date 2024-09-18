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Пихаленок: Увидел, что вратарь Ворсклы вышел далеко от ворот и отпустил от себя мяч
Хавбек забил один из голов киевлян в ворота Ворсклы
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок прокомментировал
– Готовились, как к рядовому поединку. Мы идем от матча к матчу, слава Богу, сегодня удалось выиграть. В конце поединка пришлось понервничать из-за минимального преимущества, но забили третий мяч и довели игру до победы.
- Расскажите о своем голе – действительно получилось довольно эффектно…
- Увидел, что вратарь вышел далеко от ворот, отпустил от себя мяч, поэтому оставалось попасть в пустые ворота.
- Забив ответный мяч, "Ворскле" удалось вернуть интригу к матчу?
- Да, было такое, и уже при счете 2:1 соперник имел момент, чтобы забить еще. Поэтому, повторюсь, хорошо, что забили третий и довели игру до победы.
– Что произошло в моменте с пропущенным мячом?
- В штрафной не разобрали игроков, потеряли одного, и в итоге пропустили. Наверное, за недостатком концентрации и произошел этот пропущенный мяч.
- Много замен из-за травм было как у "Динамо", так и у "Ворсклы". Игра получилась жесткой?
– У нас каждая игра такая. Да, сегодня ребят заменяли из-за травм головы. Надеюсь, с ними все будет хорошо.
– Сегодня была дебютная игра Герреро. Как-нибудь поздравили его? Как его принял коллектив?
- Отлично приняли его, коллектив у нас классный. Эдуардо провел хороший матч, надеюсь, будет забивать много голов и приносить пользу команде.
- Себальос впервые вышел в стартовом составе…
- Он – молодец, забил важный гол при счете 0:0. После этого стало немного легче, потому что "Ворскла" стала больше раскрываться.
- Какие ожидания от следующей игры с "Рухом" и последующего поединка в Лиге Европы против "Лацио"?
- Мы идем от матча к матчу, и на каждую игру настраиваемся как на финал, имея соответствующую мотивацию и готовность отдаваться на сто процентов.
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