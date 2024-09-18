Пихаленок: Увидел, что вратарь Ворсклы вышел далеко от ворот и отпустил от себя мяч

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:1) в 4-м туре УПЛ и свой гол в ворота полтавчан.

– Готовились, как к рядовому поединку. Мы идем от матча к матчу, слава Богу, сегодня удалось выиграть. В конце поединка пришлось понервничать из-за минимального преимущества, но забили третий мяч и довели игру до победы.

- Расскажите о своем голе – действительно получилось довольно эффектно…

- Увидел, что вратарь вышел далеко от ворот, отпустил от себя мяч, поэтому оставалось попасть в пустые ворота.

- Забив ответный мяч, "Ворскле" удалось вернуть интригу к матчу?

- Да, было такое, и уже при счете 2:1 соперник имел момент, чтобы забить еще. Поэтому, повторюсь, хорошо, что забили третий и довели игру до победы.

– Что произошло в моменте с пропущенным мячом?

- В штрафной не разобрали игроков, потеряли одного, и в итоге пропустили. Наверное, за недостатком концентрации и произошел этот пропущенный мяч.

- Много замен из-за травм было как у "Динамо", так и у "Ворсклы". Игра получилась жесткой?

– У нас каждая игра такая. Да, сегодня ребят заменяли из-за травм головы. Надеюсь, с ними все будет хорошо.

– Сегодня была дебютная игра Герреро. Как-нибудь поздравили его? Как его принял коллектив?

- Отлично приняли его, коллектив у нас классный. Эдуардо провел хороший матч, надеюсь, будет забивать много голов и приносить пользу команде.

- Себальос впервые вышел в стартовом составе…

- Он – молодец, забил важный гол при счете 0:0. После этого стало немного легче, потому что "Ворскла" стала больше раскрываться.

- Какие ожидания от следующей игры с "Рухом" и последующего поединка в Лиге Европы против "Лацио"?

- Мы идем от матча к матчу, и на каждую игру настраиваемся как на финал, имея соответствующую мотивацию и готовность отдаваться на сто процентов.