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Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен
Дополнительные слоты замен команды получили из-за подозрений на сотрясение мозга у игроков
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пояснил, почему в матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1)
"Когда происходит вынужденная замена из-за сотрясения мозга, врач сообщает об этом четвертому арбитру, и тот дает дополнительный лот для команды соперника. В первом тайме такая замена произошла у "Ворсклы". Поэтому мы получили дополнительный лот – шестую замену.
После ситуации, которая возникла с Себальосом, даже если бы все обошлось, я сразу решил заменить, чтобы не было никаких осложнений, ведь все видели, как жестким был стык. Эта замена уже с нашей стороны была вынужденной из-за возможного сотрясения мозга. Семь замен было с нашей стороны, и так же у "Ворсклы". Дается дополнительный лот команде-сопернице, чтобы они могли произвести еще одну замену", - рассказал Шовковский.
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