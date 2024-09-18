Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пояснил, почему в матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1) обе команды сделали по 7 замен .

"Когда происходит вынужденная замена из-за сотрясения мозга, врач сообщает об этом четвертому арбитру, и тот дает дополнительный лот для команды соперника. В первом тайме такая замена произошла у "Ворсклы". Поэтому мы получили дополнительный лот – шестую замену.

После ситуации, которая возникла с Себальосом, даже если бы все обошлось, я сразу решил заменить, чтобы не было никаких осложнений, ведь все видели, как жестким был стык. Эта замена уже с нашей стороны была вынужденной из-за возможного сотрясения мозга. Семь замен было с нашей стороны, и так же у "Ворсклы". Дается дополнительный лот команде-сопернице, чтобы они могли произвести еще одну замену", - рассказал Шовковский.