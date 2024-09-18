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Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен

Премьер-лига
Обновлено

Дополнительные слоты замен команды получили из-за подозрений на сотрясение мозга у игроков

Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пояснил, почему в матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1) обе команды сделали по 7 замен.

"Когда происходит вынужденная замена из-за сотрясения мозга, врач сообщает об этом четвертому арбитру, и тот дает дополнительный лот для команды соперника. В первом тайме такая замена произошла у "Ворсклы". Поэтому мы получили дополнительный лот – шестую замену.

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После ситуации, которая возникла с Себальосом, даже если бы все обошлось, я сразу решил заменить, чтобы не было никаких осложнений, ведь все видели, как жестким был стык. Эта замена уже с нашей стороны была вынужденной из-за возможного сотрясения мозга. Семь замен было с нашей стороны, и так же у "Ворсклы". Дается дополнительный лот команде-сопернице, чтобы они могли произвести еще одну замену", - рассказал Шовковский.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
19.09.2024 в 00:33
То судді допомагали- тепер врачі...Кого в слідуючий раз динама ще буде підключати?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
19.09.2024 в 00:33
То судді допомагали- тепер врачі...Кого в слідуючий раз динама ще буде підключати?
Ответить
0
0

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