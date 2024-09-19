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Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса
Колумбиец получил повреждение в первом матче в основном составе
fcdynamo.com
Несколько дней назад Брайан дебютировал в столичном клубе, появившись в конце встречи с луганской "Зарей". В поединке против "Ворсклы" Александр Шовковский дал ему возможность проявить себя сполна – новичок вышел в старте.
Он оправдал доверие тренера и открыл счет в первом тайме. Во второй половине встречи Себальос получил повреждение и досрочно покинул поле.
По информации ТаТоТаке, столкновение с Денисом Ндукве не привело к серьезным последствиям для дебютанта киевлян. Несмотря на все опасения, у колумбийца нет ни сотрясения, ни перелома костей – только ушиб.
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