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Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса

Премьер-лига

Колумбиец получил повреждение в первом матче в основном составе

Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса

fcdynamo.com

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Несколько дней назад Брайан дебютировал в столичном клубе, появившись в конце встречи с луганской "Зарей". В поединке против "Ворсклы" Александр Шовковский дал ему возможность проявить себя сполна – новичок вышел в старте.

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Он оправдал доверие тренера и открыл счет в первом тайме. Во второй половине встречи Себальос получил повреждение и досрочно покинул поле.

По информации ТаТоТаке, столкновение с Денисом Ндукве не привело к серьезным последствиям для дебютанта киевлян. Несмотря на все опасения, у колумбийца нет ни сотрясения, ни перелома костей – только ушиб.

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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