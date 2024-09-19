Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса

Несколько дней назад Брайан дебютировал в столичном клубе, появившись в конце встречи с луганской "Зарей". В поединке против "Ворсклы" Александр Шовковский дал ему возможность проявить себя сполна – новичок вышел в старте.

Он оправдал доверие тренера и открыл счет в первом тайме. Во второй половине встречи Себальос получил повреждение и досрочно покинул поле.

По информации ТаТоТаке, столкновение с Денисом Ндукве не привело к серьезным последствиям для дебютанта киевлян. Несмотря на все опасения, у колумбийца нет ни сотрясения, ни перелома костей – только ушиб.