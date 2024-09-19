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ЛНЗ не проводил спарринги во время паузы сборных из-за большого количества травм
У черкасского клуба кадровые проблемы
fc-lnz.com
Хайдин Салиху получил повреждение в матче против "Колоса". Повреждения ахилла вопреки предварительной информации нет, но шансы сыграть в следующей игре с "Полесьем" 50/50.
Как стало известно ТаТоТаке, именно из-за большого количества травм ЛНЗ не проводил спарринги во время паузы сборных. Каплиенко, Дайко (травма в составе сборной) и Тилль (травмировался в матче против "Динамо") ориентировочно вернутся через 2-3 недели.
Скоро приступит к реабилитации Соареш, который сможет вернуться на поле в конце октября. Ассинор перенес операцию. Срок его восстановления будет зависеть от организма.
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