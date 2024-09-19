Биловар - о травме Себальоса: У меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар высказался относительно игры вместе с колумбийцем Брайаном Себальосом в центре защиты в матче четвертого тура УПЛ против Ворсклы (3:1).

"Мне с любым центральным защитником из нашей команды удобно играть, ведь каждый из нас имеет все необходимые качества, чтобы находиться в этом клубе, выходить на поле и достигать результата.

Я не увидел, что именно произошло в моменте с Себальясом, ведь сам перед этим столкнулся с нападающим. Но примерно понимаю, что он чувствовал, потому что прошлой зимой на сборах у меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю пережить такое. Пусть Брайан как можно быстрее выздоравливает", - приводит слова украинца пресс-служба киевлян.