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Биловар - о травме Себальоса: У меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю

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Биловар - о травме Себальоса: У меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю

Динамо Київ

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Защитник "Динамо" Кристиан Биловар высказался относительно игры вместе с колумбийцем Брайаном Себальосом в центре защиты в матче четвертого тура УПЛ против Ворсклы (3:1).

"Мне с любым центральным защитником из нашей команды удобно играть, ведь каждый из нас имеет все необходимые качества, чтобы находиться в этом клубе, выходить на поле и достигать результата.

Я не увидел, что именно произошло в моменте с Себальясом, ведь сам перед этим столкнулся с нападающим. Но примерно понимаю, что он чувствовал, потому что прошлой зимой на сборах у меня была похожая ситуация. Никому не пожелаю пережить такое. Пусть Брайан как можно быстрее выздоравливает", - приводит слова украинца пресс-служба киевлян.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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