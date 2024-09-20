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Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В Александрии третья команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать десятую. Очередное непростое испытание ожидает подопечных Виталия Первака.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня впервые в нынешнем сезоне потеряли очки. "Александрия" сыграла вничью с "Оболонью" – 0:0. "Левый Берег" минимально уступил "Кривбассу", хотя по игре киевляне поражения не заслуживали.

Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Левый Берег" состоится в субботу, 21 сентября 2024 года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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ФК Александрия Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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