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Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В Александрии третья команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать десятую. Очередное непростое испытание ожидает подопечных Виталия Первака.
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В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня впервые в нынешнем сезоне потеряли очки. "Александрия" сыграла вничью с "Оболонью" – 0:0. "Левый Берег" минимально уступил "Кривбассу", хотя по игре киевляне поражения не заслуживали.
Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Левый Берег" состоится в субботу, 21 сентября 2024 года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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