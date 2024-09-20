Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Александрии третья команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать десятую. Очередное непростое испытание ожидает подопечных Виталия Первака.

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В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня впервые в нынешнем сезоне потеряли очки. "Александрия" сыграла вничью с "Оболонью" – 0:0. "Левый Берег" минимально уступил "Кривбассу", хотя по игре киевляне поражения не заслуживали.

Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Левый Берег" состоится в субботу, 21 сентября 2024 года, в 15:30.

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