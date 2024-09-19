Буряк: Динамо должно играть так, чтобы все думали, что они в идеальном состоянии

Бывший игрок и тренер " Динамо" Леонид Буряк высказался о нынешнем состоянии киевской команды, которая вчера в матче УПЛ обыграла "Ворсклу" (3:1).

- Леонид Иосифович, "Динамо" вчера обыграло "Ворсклу" со счетом 3:1 и вышло на первое место в Премьер-лиге. Еще у киевлян матч УПЛ с Рухом, а затем поединок Лиги Европы с "Лацио". В какой форме "бело-синие" подходят к экзамену с римлянами?

- У "Динамо" сейчас хорошая, молодая команда. Насчет формы могу сказать, что она каждый день должна меняться. Я думаю, сейчас у киевлян оптимальная форма. Команда в основном состоит из украинцев. Но сейчас тренерский штаб дает шанс и иностранцам. С "Ворсклой" колумбийский защитник Брайан Себальос и панамский форвард Эдуардо Герреро первые матчи сыграли. Посмотрим! Чемпионат Украины и еврокубки – это разные вещи. Конечно, очень сложно перестроиться будет. Но играли уже в этом сезоне с "Зальцбургом". До этого успешно провели поединки с "Глазго Рейнджерс" и "Партизаном". Посмотрим, что будет в Риме! Динамо с каждым шагом, с каждым матчем нужно прибавлять и прибавлять. Сезон только начался!

- Вчерашняя победа над "Ворсклой" ни о чем не говорит в контексте "Лацио"?

- Нет-нет. Это другой уровень.

- Для Николая Шапаренко с "Лацио" будет особый матч? Ранее СМИ писали, что его хочет купить римский клуб.

- Для всех поединок будет особый. Все футболисты имеют желание себя проявить в еврокубках с такими соперниками. Каждая игра на таком уровне – это самоутверждение. Футболисты "Динамо" должны чувствовать, когда они плохо играют. А надо играть так, чтобы все думали, что они в идеальном состоянии. В этих матчах Лиги Европы каждый игрок "Динамо" должен себя максимально позитивно проявлять, потому что выступление в таких матчах как с "Лацио" – это зеркало футболиста.