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Уже не 150 млн. Шахтер снизил цену на Судакова
Горняки надеются продать игрока за 55-60 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, "горняки" будут готовы отпустить игрока за 55-60 миллионов евро.
Также источник пишет о том, что в клубе верят, что смогут получить такую сумму за 22-летнего игрока в случае его успешного выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.
В то же время, после подписания нового контракта с хавбеком гендир "Шахтера" Сергей Палкин намекал, что клаусула по футболисту составит 150 млн еврою
В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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