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Уже не 150 млн. Шахтер снизил цену на Судакова

Премьер-лига
Обновлено

Горняки надеются продать игрока за 55-60 млн евро

Уже не 150 млн. Шахтер снизил цену на Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" существенно снизил цену на своего полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, "горняки" будут готовы отпустить игрока за 55-60 миллионов евро.

Также источник пишет о том, что в клубе верят, что смогут получить такую сумму за 22-летнего игрока в случае его успешного выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.

В то же время, после подписания нового контракта с хавбеком гендир "Шахтера" Сергей Палкин намекал, что клаусула по футболисту составит 150 млн еврою

В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Hate_Hate (Ukraine )
19.09.2024 в 17:29
Мудрык № 2
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Комментарии 5
Hate_Hate (Ukraine )
19.09.2024 в 17:29
Мудрык № 2
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0
0
storm_ua (Николаев)
19.09.2024 в 17:14
Его и за десятку не возьмут после таких опусов.
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0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.09.2024 в 17:12
.Треба було Наполі продавати, тепер все, з таким тренером він нічого не покаже і ніхто не купить.
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0
4
aleks68
19.09.2024 в 17:14
продай своего шляпаренко за 300 млн для начала.
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3
2
kalan-86 (Анкара)
19.09.2024 в 17:08
А что так?
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0
0

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