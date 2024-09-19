Уже не 150 млн. Шахтер снизил цену на Судакова

" Шахтер " существенно снизил цену на своего полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, "горняки" будут готовы отпустить игрока за 55-60 миллионов евро.

Также источник пишет о том, что в клубе верят, что смогут получить такую сумму за 22-летнего игрока в случае его успешного выступления в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.

В то же время, после подписания нового контракта с хавбеком гендир "Шахтера" Сергей Палкин намекал, что клаусула по футболисту составит 150 млн еврою

В этом сезоне Георгий Судаков успел провести 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.