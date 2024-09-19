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Пономарев: Я доволен тем, как выглядел Рух на старте сезона
Тренер Руха - о подготовке к матчу с Динамо
Фото: Рух
Главный тренер "
"Команда уже проанализировала предыдущий матч с "Ворсклой". Понятно, что это не положительный для нас результат, учитывая, что 60 минут мы играли в большинстве. Надо сделать правильные выводы и исправить ошибки.
Сейчас "Рух" в обычном режиме готовится к матчу с "Динамо". У нас есть время, чтобы изучить игру нашего соперника и разобрать его сильные и слабые стороны.
Пока я доволен тем, как выглядел "Рух" на старте сезона, учитывая, какие кадровые проблемы были у нас. Конечно, хочется всегда побеждать и демонстрировать лучшую игру. Но есть определенные обстоятельства, и потому случались и неудачные матчи. Нам есть, что совершенствовать и в чем прогрессировать. Вся команда постепенно развивается, но сейчас этот процесс еще нестабильный, поэтому могут быть как отличные игры, так и не совсем удачные. Главное – извлекать урок из любого результата и тогда можно прогрессировать, это важно для молодежи", - рассказал Пономарев.
Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21 сентября, и начнется в 18:00.
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