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Пономарев: Я доволен тем, как выглядел Рух на старте сезона

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Руха - о подготовке к матчу с Динамо

Пономарев: Я доволен тем, как выглядел Рух на старте сезона

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о том, как команда готовится к матчу 7-го тура УПЛ с "Динамо".

"Команда уже проанализировала предыдущий матч с "Ворсклой". Понятно, что это не положительный для нас результат, учитывая, что 60 минут мы играли в большинстве. Надо сделать правильные выводы и исправить ошибки.

Сейчас "Рух" в обычном режиме готовится к матчу с "Динамо". У нас есть время, чтобы изучить игру нашего соперника и разобрать его сильные и слабые стороны.

Пока я доволен тем, как выглядел "Рух" на старте сезона, учитывая, какие кадровые проблемы были у нас. Конечно, хочется всегда побеждать и демонстрировать лучшую игру. Но есть определенные обстоятельства, и потому случались и неудачные матчи. Нам есть, что совершенствовать и в чем прогрессировать. Вся команда постепенно развивается, но сейчас этот процесс еще нестабильный, поэтому могут быть как отличные игры, так и не совсем удачные. Главное – извлекать урок из любого результата и тогда можно прогрессировать, это важно для молодежи", - рассказал Пономарев.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21 сентября, и начнется в 18:00.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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