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Три игрока основы Руха перед матчем с Динамо вернулись в общую группу
Об этом сообщил Виталий Пономарев
fcrukh.com
Три игрока "
"Часть игроков команды восстановилась после травм и тренируется в общей группе – Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Матч будет в субботу, поэтому к тому времени мы будем еще смотреть, в каком состоянии будут эти футболисты и попадут ли они в заявку.
Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее набрали оптимальные кондиции, но мы не будем форсировать этот процесс, ведь важно, чтобы ребята были в форме", - рассказал Пономарев.
Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21 сентября, и начнется в 18:00.
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