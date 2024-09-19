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Три игрока основы Руха перед матчем с Динамо вернулись в общую группу

Премьер-лига
Обновлено

Об этом сообщил Виталий Пономарев

Три игрока основы Руха перед матчем с Динамо вернулись в общую группу

fcrukh.com

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Три игрока "Руха" перед матчем 7-го тура УПЛ с "Динамо" восстановились после травм и вернулись в общую группу команды. Об это сообщил главный тренер команды Виталий Пономарев.

"Часть игроков команды восстановилась после травм и тренируется в общей группе – Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Матч будет в субботу, поэтому к тому времени мы будем еще смотреть, в каком состоянии будут эти футболисты и попадут ли они в заявку.

Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее набрали оптимальные кондиции, но мы не будем форсировать этот процесс, ведь важно, чтобы ребята были в форме", - рассказал Пономарев.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21 сентября, и начнется в 18:00.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Юрий Климчук Марко Сапуга Фредди Плюман Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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