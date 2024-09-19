Три игрока основы Руха перед матчем с Динамо вернулись в общую группу

Три игрока " Руха " перед матчем 7-го тура УПЛ с "Динамо" восстановились после травм и вернулись в общую группу команды. Об это сообщил главный тренер команды Виталий Пономарев.

"Часть игроков команды восстановилась после травм и тренируется в общей группе – Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Матч будет в субботу, поэтому к тому времени мы будем еще смотреть, в каком состоянии будут эти футболисты и попадут ли они в заявку.

Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее набрали оптимальные кондиции, но мы не будем форсировать этот процесс, ведь важно, чтобы ребята были в форме", - рассказал Пономарев.