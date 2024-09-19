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Бражко: Вчера немного заехали в ребро, повезло, что без перелома или трещины

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек киевлян скоро вернется в строй

Бражко: Вчера немного заехали в ребро, повезло, что без перелома или трещины

fcdynamo

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Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал о травме, которую он получил в перенесенном матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1).

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"Вчера немного заехали в ребро и тяжело было дышать. Сбили дыхание, но повезло, что без перелома или трещины. Сильный ушиб.

Сегодня уже дома. Надеюсь, на послезавтра буду готов", – сказал Бражко.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за киевлян 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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