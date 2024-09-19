Бражко: Вчера немного заехали в ребро, повезло, что без перелома или трещины

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал о травме, которую он получил в перенесенном матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1).

"Вчера немного заехали в ребро и тяжело было дышать. Сбили дыхание, но повезло, что без перелома или трещины. Сильный ушиб.

Сегодня уже дома. Надеюсь, на послезавтра буду готов", – сказал Бражко.