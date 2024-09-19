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Бражко: Вчера немного заехали в ребро, повезло, что без перелома или трещины
Хавбек киевлян скоро вернется в строй
fcdynamo
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал о травме, которую он получил в перенесенном матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1).
"Вчера немного заехали в ребро и тяжело было дышать. Сбили дыхание, но повезло, что без перелома или трещины. Сильный ушиб.
Сегодня уже дома. Надеюсь, на послезавтра буду готов", – сказал Бражко.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за киевлян 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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