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Караваев: Сто раз говорил родителям, чтобы они выезжали из Херсона, но они хотят быть дома
Родители Александра живут в Херсоне
champion.com.ua
Универсал "
"В Херсоне не бывал ни разу за это время. Реально времени не было.
Родители были в оккупации, пережили оккупацию. У моего родного брата там была жена с ребенком и родила второго ребенка. Потом, когда деоккупация прошла, они уехали, а родители остались, были там всю зиму, и только за воскресенье или две до того, как произошел прорыв Каховской ГЭС – больше всего затопило мой район, где я вырос и все детство провел – они уехали к брату и его семье в Польшу.
Тогда было такое время, 6 июня, 6 утра, я просыпаюсь, у них там где-то 100 сообщений из Одессы, из Николаева – знакомые говорят: "Давайте мы поедем, давайте мы поможем, вывезем родителей". Все прочли новости, какая трагедия произошла. Так получилось, что у моих родителей родственников там не было, но отец через три недели вернулся туда и помогал тем, кому нужна была помощь. Зимой они вернулись и все время там.
Конечно, я им говорил сто раз: "Давайте езжайте куда угодно, чтобы не постоянные обстрелы, но они хотят быть дома", – сказал Караваев.
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