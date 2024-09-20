Хавбек Руха: На евроарене мы будем болеть за Динамо, но чемпионат это совсем другая история

Полузащитник " Руха " Владислав Семотюк поделился мыслями о предстоящем матче с "Динамо".

"Динамо" - топовый соперник, как на украинском уровне, так и на уровне европейского футбола, ведь киевляне участвуют в еврокубках. Конечно, на евроарене мы будем болеть за них, но чемпионат это совсем другая история и "Рух" настроен дать достойный бой сопернику. Считаю, что нам удастся получить положительный для нас результат.

Непросто играть на выезде, ведь дорога, конечно, влияет на физическое состояние. Но это нормальный рабочий процесс и мы не обращаем на это внимание и работаем в обычном режиме.

Если говорить о сильных сторонах "Динамо", то в первую очередь это мастерство футболистов - оно на очень высоком уровне. В составе киевлян нельзя выделить кого-то одного - все футболисты топового уровня. На фоне такой сильной команды мы и посмотрим, что "Рух" может противопоставить сопернику в этой игре", - сказал Семотюк.