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Хавбек Руха: На евроарене мы будем болеть за Динамо, но чемпионат это совсем другая история
Рух скоро сыграет с Динамо
fcrukh.com
Полузащитник "
"Динамо" - топовый соперник, как на украинском уровне, так и на уровне европейского футбола, ведь киевляне участвуют в еврокубках. Конечно, на евроарене мы будем болеть за них, но чемпионат это совсем другая история и "Рух" настроен дать достойный бой сопернику. Считаю, что нам удастся получить положительный для нас результат.
Непросто играть на выезде, ведь дорога, конечно, влияет на физическое состояние. Но это нормальный рабочий процесс и мы не обращаем на это внимание и работаем в обычном режиме.
Если говорить о сильных сторонах "Динамо", то в первую очередь это мастерство футболистов - оно на очень высоком уровне. В составе киевлян нельзя выделить кого-то одного - все футболисты топового уровня. На фоне такой сильной команды мы и посмотрим, что "Рух" может противопоставить сопернику в этой игре", - сказал Семотюк.
Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21 сентября, и начнется в 18:00.
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