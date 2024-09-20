  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс представил нового директора клубной академии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс представил нового директора клубной академии

Премьер-лига

Молодой греческий специалист

Кривбасс представил нового директора клубной академии

Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" назначил нового директора своей футбольной академии. Им стал 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что у меня есть возможность работать в таком большом клубе как "Кривбасс". С нетерпением жду начала рабочего процесса. Наша главная цель - увидеть как можно больше местных воспитанников в главной команде "Кривбасса", - сказал грек во время презентации.

На профессиональном уровне Мариос играл на позиции нападающего за "Александриас", "Элассонас", "Тиликратис", "Кавала". В 2017 году вынужден был завершить карьеру футболиста из-за травмы колена.

После этого Александрис окончил два престижных европейских университета: Дерби (Англия) и Аристотеля (Греция). Получил специальность футбольного тренера и тренера-аналитика. Имеет опыт работы в академиях сильнейших греческих клубов в должности детско-юношеского тренера "Олимпиакоса" и "АЭКа". Возглавлял представительство академии "Аякса" (Нидерланды) в северном регионе Греции.

Также Мариос был привлечён к скаутской работе академии "Олимпиакоса". Последнее место работы – армянский "Пюник".

По теме
yellow-arrow
Александрия - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Хавбек Руха: На евроарене мы будем болеть за Динамо, но чемпионат это совсем другая история
yellow-arrow
Караваев: Сто раз говорил родителям, чтобы они выезжали из Херсона, но они хотят быть дома
Кривбасс (Кривой Рог) Академия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости