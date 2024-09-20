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Кривбасс представил нового директора клубной академии
Молодой греческий специалист
Кривбас
"Кривбасс" назначил нового директора своей футбольной академии. Им стал 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис.
"Я очень счастлив и горжусь тем, что у меня есть возможность работать в таком большом клубе как "Кривбасс". С нетерпением жду начала рабочего процесса. Наша главная цель - увидеть как можно больше местных воспитанников в главной команде "Кривбасса", - сказал грек во время презентации.
На профессиональном уровне Мариос играл на позиции нападающего за "Александриас", "Элассонас", "Тиликратис", "Кавала". В 2017 году вынужден был завершить карьеру футболиста из-за травмы колена.
После этого Александрис окончил два престижных европейских университета: Дерби (Англия) и Аристотеля (Греция). Получил специальность футбольного тренера и тренера-аналитика. Имеет опыт работы в академиях сильнейших греческих клубов в должности детско-юношеского тренера "Олимпиакоса" и "АЭКа". Возглавлял представительство академии "Аякса" (Нидерланды) в северном регионе Греции.
Также Мариос был привлечён к скаутской работе академии "Олимпиакоса". Последнее место работы – армянский "Пюник".
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