Кривбасс представил нового директора клубной академии

"Кривбасс" назначил нового директора своей футбольной академии. Им стал 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что у меня есть возможность работать в таком большом клубе как "Кривбасс". С нетерпением жду начала рабочего процесса. Наша главная цель - увидеть как можно больше местных воспитанников в главной команде "Кривбасса", - сказал грек во время презентации.

На профессиональном уровне Мариос играл на позиции нападающего за "Александриас", "Элассонас", "Тиликратис", "Кавала". В 2017 году вынужден был завершить карьеру футболиста из-за травмы колена.

После этого Александрис окончил два престижных европейских университета: Дерби (Англия) и Аристотеля (Греция). Получил специальность футбольного тренера и тренера-аналитика. Имеет опыт работы в академиях сильнейших греческих клубов в должности детско-юношеского тренера "Олимпиакоса" и "АЭКа". Возглавлял представительство академии "Аякса" (Нидерланды) в северном регионе Греции.

Также Мариос был привлечён к скаутской работе академии "Олимпиакоса". Последнее место работы – армянский "Пюник".