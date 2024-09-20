УПЛ назвала лучшего тренера, лучшего игрока и символическую сборную четвертого тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила символическую сборную 4-го тура чемпионата УПЛ, а также лучших игроков и тренеров.

Лучшим тренером 4-го тура был признан Руслан Ротань, который с "Александрией" победил "Шахтер" (4:3), а лучшим игроком 4-го тура назвали автора хет-трика в том матче Александра Филиппова ("Александрия").

В топ-5 игроков также вошли автор другого хет-трика в 4-м туре Александр Назаренко ("Полесье"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ) и Безерра ("Александрия"). А в топ-3 тренеров вошли Виталий Пономарев ("Рух") и Александр Шовковский ("Динамо").

В целом эксперты назвали 17 футболистов и 6 тренеров на звание героев 4-го тура, а также 45 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Ледвой ("Рух"), Паламарчук ("Ингулец"), Рунич ("Рух"), Холод ("Рух"), Бабенко ("Полесье"), Карабин ("Рух"), Ковалец ("Александрия"), Пятов ("Ингулец"), Безерра ("Александрия"), Краснопир ("Рух").



