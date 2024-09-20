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Легионер Полесья наказан за непрофессионализм

Премьер-лига
Обновлено

Вынужденная мера

Легионер Полесья наказан за непрофессионализм

Фото: Полісся

Новина українською

Бени Макуана отстранен от тренировок с первой командой "Полесья". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, такое решение было принято тренерским штабом житомирского клуба во вторник. На этой неделе конголезский вингер тренируется с "Полесьем-2", которое сейчас выступает во Второй лиге.

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Главная причина дисциплинарного наказания - непрофессиональный подход 21-летнего футболиста к своим прямым обязанностям после матча против "Вереса".

Напомним, Макуана перешел в "Полесье" летом 2023 года из французского "Монпелье". В феврале 2024-го Бени получил тяжелую травму, и вернулся на поле 11 августа.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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