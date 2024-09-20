Претендент на награды? Почему львовский Рух способен сотворить сенсацию в сезоне 2024/2025

Карпатский "Рух" удивил еще в прошлом сезоне. Боролись не только за место в турнирной таблице УПЛ, а и за путевку в еврокубки. Не хватило сил. Очень часто бывает, что после прорывного сезона команда проседает, скатывается вниз, а потом вновь карабкается по лестнице наверх. Это не про "Рух". Клуб уверенно шагает к своей цели, показывая стабильный результат. И почему-то кажется, что в сезоне 2024/2025 львовяне все-таки сотворят сенсацию.

Почему "Рух" заслуживает отдельного внимания?

Тренер, который отдает предпочтение воспитанникам академии, а не легионерам

Без лишних преувеличений можно говорить об уникальности команды. Весной 2023 года "Рух" имел все шансы вылететь из УПЛ. Спасать и перестраивать команду пришел Виталий Пономарев, фигура в украинском футболе достаточно интересная. Пономарев - это не Луческу с огромным тренерским опытом и не Шовковский - легенда украинского футбола. Пономарев, конечно, играл в футбол, но в любительский. К 26 годам завершил карьеру футболиста-любителя и начал новую страницу спортивной жизни - стал рефери. Первые несколько лет судил все те же любительские матчи, но через несколько лет пошел на повышение - ассистент арбитра в УПЛ. В это же время Пономарев готовился к карьере тренера.

В 2015 году Пономарев начал знакомство с тренерской работой в детской футбольной школе "Карпаты". Параллельно тренировал любительскую футбольную команду Львовской области. В 2019 году "Карпаты" U-15 вместе с Пономаревым дошли до финала чемпионата Украины. В это же время любительская команда, с которой Пономарев продолжал работать не отставала от юных футболистов - за несколько лет закинула в свою копилку Кубок, Суперкубок области и Кубок регионов.

В марте 2023 года Виталий Пономарев возглавил основную команду "Руха". Тренеру и футболистам не удалось впечатлить футболом болельщиков, но они смогли самое главное - не вылететь во вторую лигу. Пономарев пришел в команду со своими взглядами и философией футбола.

В летнее межсезонье 2023-года и по сей день коуч ни на шаг не отступает от идеи возлагать надежды на воспитанников академии клуба и, в крайнем случае, на молодых украинских футболистов из других команд. Хорошо поставленная работа академии дает свои плоды. Большинство игроков "Руха" - воспитанники молодежных команд. Большой плюс в том, что Пономарев точно знает способности и качества молодых футболистов, ведь они выросли на его глазах.

Скромная звезда Руха - из аматоров в профессионалы за одно мгновение

Нельзя сказать, что "Рух" летом 2024 года основательно усилился. Самое впечатляющее приобретение - Игорь Краснопир, 21-летний нападающий молодежной сборной Украины, которого уже называют "бриллиантом" украинского футбола и "вторым Модричем". Возможно, на это есть основания, учитывая, как Игорь попал в УПЛ.

Футболист не воспитывался в топовых футбольных академиях, не играл в юношеских командах клубов УПЛ. До 20 лет Игорь выступал за любительские команды. Лето 2022 года развернула карьеру Краснопира на 180 градусов. "Оболонь" испытывала определенные проблемы с составом. Скауты клуба вспомнили, что в 2021 году в любительской команде "Денгофф" (село Дениховка, Киевская область) обращали внимание на крайнего полузащитника. "Оболонь" сыграла товарищеский матч с "Денгоффом". Конечно, внимание тренерского штаба "пивоваров" было приковано к игроку соперников - Краснопиру. После матча договорились взять футболиста на летние сборы. Перед стартом сезона "Оболонь" подписала контракт с игроком. Через несколько месяцев тренерский штаб "пивоваров" решил попробовать Краснопира на позиции нападающего. По результатам сезона 2022/2023 "пивовары" ворвались в УПЛ, а вместе с ними и нападающий Краснопир. Осенью 2022 года Игорь был впервые вызван в молодежную сборную Украины.

Два года упорных тренировок не прошли зря. Краснопир пошел на повышение. Львовский "Рух" забрал нападающего. Пока игрок оправдывает вложение и доказывает, что адаптироваться может быстро - в пяти матчах забил четыре гола. И, кстати, во втором туре огорчил свою бывшую команду, отправив мяч в ворота Рыбки (голкипер "Оболони") после красивой передачи Сыча.

Если Краснопир так и будет продолжать забивать, его голы точно помогут "Руху" претендовать на тройку лучших в УПЛ. Главное - не сбавлять темп развития и не "словить звезду", что портит многих талантов футбольного мира. Пока Краснопир настолько скромный, что даже интервью не раздает. Только после матчей в стенах стадиона.

Лидеры в порядке

Учитывая, что состав команды не претерпел больших изменений и лидеры прошлого сезона остались в обойме Пономарева, летние сборы прошли очень плодотворно. Это, пожалуй, один из главных факторов предполагаемого успеха команды в нынешнем сезоне. Пономареву не надо было тратить время на адаптацию новичков (особенно, если новички - легионеры). Все внимание было направлено на развитие своих футболистов. На летних тренировках "Рух" продолжал отрабатывать главные опции - прессинг, контроль мяча, оборона и комбинационный атакующий футбол.

Результат мы увидели на старте сезона. Забили четыре безответных гола "Оболони". Неожиданно проиграли ЛНЗ (3:1), не справились с давлением соперника. Команда сделала выводы и на матч с "Зарей" вышла, вероятно, с повышенной мотивацией. На самом деле, хоть "Заря" и имеет проблемы, но никто не ожидал именно такого яркого матча от "Руха". Три безответных мяча в ворота соперников и огромное количество моментов, которые тоже могли завершиться голами. Понятно, что молодежи "Руха" не хватает опыта, но в то же время их возраст дает свои плюсы. Краснопир, Квасница, Карабин, Федор, Притула не оглядываются назад, принимают смелые решения, не боятся соперников, действуют креативно. Их молодой задор трудно остановить.

Практически всегда грамотно действуют защитники "Руха". Это лишний раз доказывает, что тренерский штаб команды работает в правильном направлении, развивая молодежь. Взять хотя бы 23-летнего Алексея Сыча. За десять лет в системе львовского клуба футболист вырос в одного из самых сильных правых защитников УПЛ. Алексей отлично работает не только в пределах своей штрафной, а и врывается на половину поля соперника, разгоняя атаки своей команды. Фантастическая передача на Краснопира, которая завершилась голом в ворота "Оболони" наверняка будет не последней в нынешнем сезоне.

Шанс попасть в основу имеет каждый футболист U-19

Конечно, травмы футболистов мешают Пономареву. Сапуга, Климчук, Плюман - это большая потеря даже на одну игру. Не может помочь команде и Евгений Пастух. Футболист до сих пор восстанавливается после травмы, которую получил на летних сборах. К сожалению, Евгений перенес операцию на травмированном голеностопе и сможет приступить к тренировкам ближе к декабрю 2024 года, а сыграть в официальных матчах уже только после зимней паузы. Но хорошо, что Пономарев может рассчитывать на одного из ключевых футболистов на старте второй части сезона, когда каждый матч будет играть важнейшую роль. Хавбек с ростом 197 см, техничный, с отличным смелым дриблингом приносит пользу как в обороне, так и в атакующих действиях своей команды. И это при том, что игроку всего 20 лет.

При наличии большого количества травмированных игроков основного состава Пономарев не впадает в уныние и не жалуется на трудные времена. Наоборот, тренер видит в этом положительный момент и постоянно работает с молодежью "Руха".

"Травмы футболистов - это не приговор команде. У нас есть прекрасные игроки в команде U-19. Каждый из них имеет шанс доказать, что готов играть за взрослую команду", - говорил Виталий Пономарев на старте сезона.

Развитие молодежи в академии "Руха" с каждым годом приобретает все больший размах. Осенью 2023 года "черно-желтые" подписали соглашение о сотрудничестве с норвежским "Бранном". В 2024 году представители норвежского клуба посетили академию "Руха", где были приятно удивлены, насколько продуманно организована система развития детского и юношеского футбола. В будущем "Рух" и "Бранн" планируют обмен юными футболистами. Маленькие украинские футболисты получат возможность учиться в академии норвежского клуба, а юные спортсмены "Бранна" - в академии "Руха".

Вот такая интересная команда "Рух". Есть все предпосылки, что "черно-желтые" смогут попортить нервы топ-командам УПЛ и все-таки влететь в тройку лидеров.

Фото - ФК "Рух", UA-Футбол