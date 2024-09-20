Динамо - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Дерби Киева и Львова. Центральный матч субботнего игрового дня в УПЛ. Это все об очной встрече "Динамо" Александра Шовковского и "Руха" Виталия Пономарева. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы, а "бело-синие" сейчас вообще ее возглавляют.

Столичный коллектив еще ни разу не проигрывал в этой кампании украинского первенства, одержав 5 побед подряд. В свою очередь львовская команда за 5 матчей занесла в свой актив 10 зачетных баллов.

Примечательно, что динамовцы и львы провели между собой семь встреч в УПЛ, и за этот промежуток времени "Рух" еще ни разу не сумел переиграть киевлян.

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Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Рух" состоится в субботу, 21-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в столице Украины, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также посмотреть поединок можно будет на телеканале 2+2 и клубном Youtube-канале ФК "Динамо".