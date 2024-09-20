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Защитник Вереса: В матче с Ингульцом будет много борьбы

Премьер-лига

В воскресенье Верес сыграет с Ингульцом

Защитник Вереса: В матче с Ингульцом будет много борьбы

nkveres.com

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Защитник "Вереса" Семен Вовченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится в воскресенье, 22 сентября

– Впереди – домашняя игра с "Ингульцом". В июне 2023-го твой победный гол в матче с "Ингульцом" помог "Вересу" остаться в УПЛ. Вспомни ту игру. Какие эмоции и воспоминания остались?

– Помню ту игру. Были противоречивые эмоции. Хотя и победили тогда – эта победа гарантировала нам только переходные матчи. Очень надеялись на победу "Динамо" над "Металлистом 1925" в параллельном матче. К сожалению, этого не произошло. Поэтому было определенное разочарование. Но, в конце концов, в переходных матчах мы сумели сохранить место в элите, одолев запорожский "Металлург".

– Как считаешь, чего ожидать от "Ингульца" в ближайшей игре? Насколько непросто будет "Вересу"?

– От "Ингульца" ожидаю агрессивной силовой игры. Будет много борьбы на поле. Наш тренерский штаб детально изучает соперников. О слабых и сильных сторонах в игре этой команды будем говорить на теоретическом занятии.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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