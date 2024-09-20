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Защитник Вереса: В матче с Ингульцом будет много борьбы
В воскресенье Верес сыграет с Ингульцом
nkveres.com
Защитник "
– Впереди – домашняя игра с "Ингульцом". В июне 2023-го твой победный гол в матче с "Ингульцом" помог "Вересу" остаться в УПЛ. Вспомни ту игру. Какие эмоции и воспоминания остались?
– Помню ту игру. Были противоречивые эмоции. Хотя и победили тогда – эта победа гарантировала нам только переходные матчи. Очень надеялись на победу "Динамо" над "Металлистом 1925" в параллельном матче. К сожалению, этого не произошло. Поэтому было определенное разочарование. Но, в конце концов, в переходных матчах мы сумели сохранить место в элите, одолев запорожский "Металлург".
– Как считаешь, чего ожидать от "Ингульца" в ближайшей игре? Насколько непросто будет "Вересу"?
– От "Ингульца" ожидаю агрессивной силовой игры. Будет много борьбы на поле. Наш тренерский штаб детально изучает соперников. О слабых и сильных сторонах в игре этой команды будем говорить на теоретическом занятии.
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