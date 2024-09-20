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Романов рассудит Динамо и Рух. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Тур пройдет на этих выходных

Романов рассудит Динамо и Рух. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Новина українською

Комитеты украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

Отметим, что поединки 7-го тура пройдут с 21 до 23 сентября.

  • "Черноморец" - "Карпаты". Главный арбитр – Евтухов, арбитр ВАР – Балакин
  • "Александрия" - "Левый Берег". Главный арбитр – Шурман, арбитр ВАР – Заброда
  • "Динамо" - "Рух". Главный арбитр – Романов, арбитр ВАР – Деревинский
  • "Верес" - "Ингулец". Главный арбитр – Кубряк, арбитр ВАР – Резников
  • "Кривбасс" - "Ворскла". Главный арбитр – Шандор, арбитр ВАР – Пасхал
  • "Полесье" - ЛНЗ. Главный арбитр – Панчишин, арбитр ВАР – Райда
  • "Колос" - "Заря". Главный арбитр – Причина, арбитр ВАР – Новохатний
  • "Шахтер" - "Оболонь". Главный арбитр – Блавацкий, арбитр ВАР – Коваленко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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