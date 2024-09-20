Динамо в чемпионате U-19 разгромило Рух 10:0. Суркис потянул пенальти

В пятницу, 20-го сентября, состоялся матч 7-го тура юношеского чемпионата U-19, в котором " Динамо " принимало "Рух".

Матч закончился на удивление крупным разгромом крепкой львовской команды. Динамовцы вынесли соперника со счетом 10:0, к тому же голкипер киевлян Вячеслав Суркис (сын Григория Суркиса), который капитанил в этом матче, потянул пенальти.

После этой победы "Динамо" вышло на первое место в таблице чемпионата, обойдя на 1 очко "Шахтер", правда у "горняков" еще одна игра в запасе.

"Рух" пока что идет на 9-м месте в таблице.

"Динамо" - "Рух“ - 10:0 (4:0)

Нереализованный пенальти: Микляш (53, вратарь)

Голы: Маткевич (5), Герич (11, 44, 49, 54), Кремчанин (30), Лобко (65), Андрейко (74), Редушко (76, 79)

"Динамо": 71. Суркис (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий, 22. Осипенко (8. Белый, 60), 6. Пеикришвили (14. Ищенко, 75), 18. Саленко, 7. Кремчанин (30. Андрейко, 60), 10. Маткевич (20. Редушко, 36), 21. Герич (9. Лобко, 60).

"Рух": 1. Бакус, 2. Огородник (16. Баршак, 75), 17. Фицик, 6. Калинец, 4. Дяк, 77. Саноцкий (7. Джурабаев, 46), 10. Угринчук (76. Слива, 46), 8. Микляш (к), 19. Мужиловский (18. Дорош, 77), 9. Бондарь (75. Панькивский, 77), 11. Денисов.