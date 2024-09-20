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Риццоли разобрал спорные судейские решения в матчах 6-го тура УПЛ
Экспертное мнение от главного судейского эксперта УАФ
фото из свободных источников
Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 6-го тура
В частности, Риццоли остановился на таких моментах в матчах:
"Оболонь" - "Александрия", 24 минута, эпизод с фолом защитника "Александрии" в своей штрафной. Рефери принял неверное решение, не назначив пенальти.
"Полесье" - "Верес", 55 минута – ошибка арбитра с назначением пенальти в ворота "Вереса". Пенальти за игру рукой не должен был назначен.
"Заря" - "Динамо", 25 минута – правильное решение арбитра, который зафиксировал офсайд у Караваева.
"Ворскла" - "Рух", 65 минута – правильное решение арбитра, который показал желтую карточку игроку "Руха".
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"Ворскла" - "Рух", 84 минута – также правильное решение арбитра, который показал желтую карточку игроку "Руха".
Более детальные пояснения Риццоли по этим эпизодам в данном видео:
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