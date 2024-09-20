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Солидные штрафы и дисквалификации. КДК вынес решение по скандальному матчу Шахтер U19 - Динамо U19
Решение контрольно-дисциплинарного комитета
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по матчу юношеского чемпионата Украины U-19 минувшего сезона между "Шахтером" и "Динамо", который завершился массовой потасовкой не только игроков, но и тренерских штабов команд.
В итоге, КДК оштрафовал "Шахтер" суммарно на 252 500 гривен, а "Динамо" - на 113 тысяч гривен. Также КДК дисквалифицировал нескольких игроков и представителей тренерских штабов команд.
Полное решение УАФ по штрафам и дисквалификациям:
– рассмотрев материалы о возможных нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 УПЛ "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев), состоявшийся 10 мая 2024 года, обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен и провести следующий матч без болельщиков (за несоблюдение ФК "Шахтер" (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – относительно проведения матча без зрителей);
– обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц);
– обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за скандирование оскорбительного характера);
– обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) гривен (при использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 5 (пять) единиц);
– отстранил главного тренера ФК "Шахтер" (Донецк) U-19 Алексея Белика от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);
– применил к футболисту ФК "Шахтер" (Донецк) Антону Демченко санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважение к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);
– применил к футболисту ФК "Шахтер" (Донецк) Арсению-Тимофею Трохиму санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам, сотрудникам футбольных структур и т.п.);
– обязал футболиста ФК "Динамо" (Киев) Вячеслава Суркиса уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия, повлекшие за собой беспорядок на футбольном поле);
– обязал директора ДЮФШ "Динамо" (Киев) Александра Ищенко уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за провокационные действия официального лица клуба);
– применил к заместителю генерального директора ФК "Динамо" (Киев) Сергею Мохнику санкцию в виде предупреждения (за несоблюдение Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – не проявил уважения к коллегам, соперникам и т.п.);
– отстранил футболиста ФК "Динамо" (Киев) Назара Иваськива от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);
– обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола);
– обязал ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за поведение, вредящее репутации футбола).
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