Черноморец – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

21 сентября в седьмом туре УПЛ 2024/25 одесский "Черноморец" дома будет принимать львовские "Карпаты".

Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.