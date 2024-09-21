Дибанго перенес операцию и пропустит 3-4 недели

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго перенес операцию.

Теперь игрока ожидает курс восстановления, которое займет 3-4 недели.

Напомним, что в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0) камерунец повредил связки ключично-акромиального соединения.

В текущем сезоне защитник сыграл 5 поединков и провел на скамейке запасных только полную встречу с "Карпатами" (0:3). В первой половине сентября получил вызов в сборную Камеруна на матчи квалификации КАН, но наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.