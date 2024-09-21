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Дибанго перенес операцию и пропустит 3-4 недели

Премьер-лига

Защитник Кривбасса лег под нож хирургов

Дибанго перенес операцию и пропустит 3-4 недели

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго перенес операцию.

Теперь игрока ожидает курс восстановления, которое займет 3-4 недели.

Читайте такжеПАОК проявляет активный интерес к Дибанго. Кривбасс хочет получить за игрока 3,5-4 млн евро

Напомним, что в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0) камерунец повредил связки ключично-акромиального соединения.

В текущем сезоне защитник сыграл 5 поединков и провел на скамейке запасных только полную встречу с "Карпатами" (0:3). В первой половине сентября получил вызов в сборную Камеруна на матчи квалификации КАН, но наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Instagram Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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