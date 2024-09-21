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Дибанго перенес операцию и пропустит 3-4 недели
Защитник Кривбасса лег под нож хирургов
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго перенес операцию.
Теперь игрока ожидает курс восстановления, которое займет 3-4 недели.
Напомним, что в матче 6-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0) камерунец повредил связки ключично-акромиального соединения.
В текущем сезоне защитник сыграл 5 поединков и провел на скамейке запасных только полную встречу с "Карпатами" (0:3). В первой половине сентября получил вызов в сборную Камеруна на матчи квалификации КАН, но наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.
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