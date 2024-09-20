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Экс-спортдир Вереса Коваль: Габовда использует Верес для самопиара, чтобы набить себе цену

Премьер-лига
Обновлено

Сергей Коваль рассказал, почему не сработался с Юрием Габовдой

Экс-спортдир Вереса Коваль: Габовда использует Верес для самопиара, чтобы набить себе цену

фото из соцсетей

Новина українською

Бывший спортивный директор "Вереса" Сергей Коваль рассказал о рабочей обстановке в ровенском клубе.

– В "Вересе" был хороший коллектив, где большинство помогали друг другу, особенно в самом начале – Первая лига, выход в УПЛ. Дальше в клубе появлялось больше людей, некоторые из них были, скажем, лишними, но президент принимал такие решения, на что имел полное право.

Кто мне мешал? Наиболее напряженные отношения у меня сложились с Юрием Габовдой. У Юрия товарищ – один из бывших спонсоров "Вереса", попросил Надеина взять его на работу.

Он пришел в "Верес" вообще как агент, а не спортивный директор, привел с собой уже покинувшего клуб защитника Жулио Сезара. Потом Габовде дали должность – спортивный директор академии, но он постоянно ходил на все тренировки первой команды, даже просил тренерский штаб разрешить тренироваться с основой.

На каком-то этапе мне стало просто некомфортно с Габовдой. Сначала он вел себя совсем иначе, а в какой-то момент его стало слишком много в публичном пространстве. Я включаю новости о Вересе, а там повсюду Габовда. Это как-то странно. Согласитесь, что Лисицкого из "Колоса" или Баенко из "Кривбасса" не так много.

– Как думаете, почему так?

– Я думаю, что Габовда просто использует "Верес" для самопиара, чтобы набить себе цену. Он – нарцисс, во всех смыслах этого слова. Человек, любящий себя больше всего, увлекается собой. Не подумайте, что я завидую, просто у меня другой тип характера. Надо просто делать свою работу, и дела все скажут за тебя, а не наоборот.

– Приведите какой-нибудь пример вашего конфликта с Габовдой, чтобы мы поняли, что пошло не так?

– Как такового, конфликта не было, пока я был советником президента. Уже потом из-за Габовды в том числе у меня не сложились отношения с Сергеем Лавриненко, хотя именно я был инициатором его приглашения. У нас было несколько вариантов, и я убедил президента, чтобы он назначил именно Лавриненко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 23:09
А взагалі, ВЕРЕС зараз, чорти шо... Президента вереса надєїна, власник ПОЛІССЯ Генадій Буткевич навряд би взяв сторожем....
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 23:09
А взагалі, ВЕРЕС зараз, чорти шо... Президента вереса надєїна, власник ПОЛІССЯ Генадій Буткевич навряд би взяв сторожем....
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 23:35
хіба що орієнтація....
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Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 23:04
Блін.... я це також помітив... тому ВЕРЕС - це Титанік.....
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