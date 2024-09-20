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Черноморец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Черноморец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

UA-Футбол

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами".

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Встречаются соседи по таблице. После 6 туров УПЛ у одесситов 6 очков, а у львовян – 5 зачетных пунктов. Команды аккуратно расположились над дном турнирной таблицы. У обоих коллективов стоит задача подняться выше. Кто возьмет верх? Гости помчат в атаку или же будут действовать осторожно? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 сентября – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Влад Шарапа

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владислав Шарапа
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