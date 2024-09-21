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Полесье не сможет рассчитывать на Сарапия как минимум до конца сентября
Хавбек продолжает восстанавливаться после операции на колене
Фото: ФК Полісся
Новичок "
Как сообщает Sport.ua, сейчас футболист восстанавливается по индивидуальной программе.
Появление хавбека в общей группе на тренировках ожидается, скорее всего, в октябре во время международной паузы, вызванной матчами сборных. Хотя предварительно была информация, что футболист вернется в сентябре.
Сарапий перешел в житомирский клуб летом из "Днепра-1", который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.
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