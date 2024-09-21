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Полесье не сможет рассчитывать на Сарапия как минимум до конца сентября

Премьер-лига

Хавбек продолжает восстанавливаться после операции на колене

Полесье не сможет рассчитывать на Сарапия как минимум до конца сентября

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Новичок "Полесья" Эдуард Сарапий продолжает восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в середине августа.

Как сообщает Sport.ua, сейчас футболист восстанавливается по индивидуальной программе.

Появление хавбека в общей группе на тренировках ожидается, скорее всего, в октябре во время международной паузы, вызванной матчами сборных. Хотя предварительно была информация, что футболист вернется в сентябре.

Сарапий перешел в житомирский клуб летом из "Днепра-1", который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

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Полесье (Житомир) Эдуард Сарапий
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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