Верес - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Учитывая нынешнее положение "Вереса" и "Ингульца", грядущий матч можно назвать битвой за шесть очков. Обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы и норовят улучшить свои позиции.

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Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 22-го сентября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард"

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).