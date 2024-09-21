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Верес - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22 сентября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

nkveres.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Учитывая нынешнее положение "Вереса" и "Ингульца", грядущий матч можно назвать битвой за шесть очков. Обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы и норовят улучшить свои позиции.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 22-го сентября 2024-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард"

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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