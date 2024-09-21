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Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В седьмом туре УПЛ Александрия примет дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег". Хозяева поля постараются продолжить свою серию без поражений.
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В прошлом туре "Александрия" впервые в сезоне потеряла очки. Подопечные Ротаня не смогли ничего сделать с защитой "Оболони". "Левый Берег" минимально уступил "Кривбассу" и тем самым прервал свою серию из двух побед подряд.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур
21 сентября, 15:30. Александрия. КСК "Ника"
"Александрия" - "Левый Берег"
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