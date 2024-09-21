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Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

В седьмом туре УПЛ Александрия примет дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег". Хозяева поля постараются продолжить свою серию без поражений.

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В прошлом туре "Александрия" впервые в сезоне потеряла очки. Подопечные Ротаня не смогли ничего сделать с защитой "Оболони". "Левый Берег" минимально уступил "Кривбассу" и тем самым прервал свою серию из двух побед подряд.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

21 сентября, 15:30. Александрия. КСК "Ника"

"Александрия" - "Левый Берег"

Текстовая трансляция - UA Футбол

Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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