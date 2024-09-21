Шищенко – об Оболони: У нас нет звезд, игроки не такие, какие в Полесье. Но я вижу их отношение, потенциал

Новоназначенный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал о том, как прошел его дебют за "пивоваров".

Чем руководствовались, прежде чем принять предложение "Оболони"?

Разговор с президентом. Я уважаю людей, которые понимают футбол, живут футболом. До знакомства с господином Слободяном я много о нем слышал, как о человеке футбола. Александр Вячеславович держит руку на пульсе жизнедеятельности клуба и корпорации. Он очень хочет, чтобы команда была лучшей. Работая в "Полесье", я говорил, что 14 лет шел к тому, чтобы работать тренером на уровне УПЛ. Новый вызов, новая команда. Благодарен Александру Вячеславовичу Слободяну, который пригласил меня работать в "Оболонь".

Владелец "Оболони" в комментарии нашему сайту рассказывал, что вы были первым кандидатом. Ваше первое впечатление от того, что вы увидели в "Оболони"?

У нас нет звезд, игроки не такие, как в "Полесье". Но я вижу их отношение, потенциал, есть свои возможности. Я со своими помощниками сделаю все, чтобы улучшить эти возможности, игру команды. Я хочу, чтобы игроки поверили в это. При правильной работе и отношении к труду команда будет прекрасно выглядеть. Я понимаю, что это будет не так быстро, времени прошло очень мало. Мы будем перестраиваться. В тренировочном процессе и в матче с Александрией я увидел недостатки, над которыми надо работать.

Какие компоненты игры удалось улучшить во время паузы на сборные?

Мы более дисциплинированно держим структуру в обороне. Много работали над прессингом, атакующими действиями. Сбалансировано действовали с "Александрией". Я понимаю, что где-то в переходных фазах были проблемы с доставкой мяча, но для первого раза получилось неплохо.

Насколько футболисты "Оболони" воспринимают ваши требования и выдерживают тренировочный процесс?

По опыту работы в юношеском и молодежном футболе из каждой команды ты можешь сделать то, что ты хочешь. Когда ты качественно работаешь, анализируешь, доносишь до ребят, конечно, они поймут требования тренера. Те, кто знает, как я работаю, все мои команды показывали интересную игру.

Пауза в чемпионате позволила "Оболони" посвятить полностью игре с "Александрией"?

У нас все были в строю. Классно, что имели время подготовиться к "Александрии". Поработали над тактическим построением, как прессинговать, как действуем на мяче и без него, в переходных фазах, низкий и средний блок. Понемногу успели эти моменты нащупать. "Александрия" имела несколько 100% моментов, воспользовавшись нашими проблемами. По игре я бы не сказал, что соперник много создал, как это было в игре с "Шахтером".

Перед началом сезона руководство "Оболони" ставило задачу финишировать в топ-10. Сейчас это актуально?

Все понимают, что нам нужно решить локальную задачу и подняться как можно выше.

Впереди "Оболонь" ждет противостояние с "Шахтером", который вернется домой после баталий в ЛЧ. Есть шанс зацепиться за очки с чемпионом?

Будет зависеть от выбора игроков на матч с нами. Покажет только игра, сыграет ли на руку участие "Шахтера" в ЛЧ. В их распоряжении много классных игроков. Много смотрим, анализируем.

Вы видите для себя, за счет чего можно забрать очки у чемпиона?

У каждой команды есть проблемы. Мы постараемся ребятам донести, как это можно использовать в свою пользу и наказать "Шахтер" за ошибки. Вы сами видите, что с каждой командой в чемпионате играть непросто.