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Шахтер поздравил Ахметова с Днем рождения

Премьер-лига

Имениннику исполнилось 58 лет

Шахтер поздравил Ахметова с Днем рождения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий “Шахтер” на своих официальных ресурсах опубликовал поздравление для президента клуба Рината Ахметова с Днем рождения.

“21 сентября День рождения отмечает президент ФК “Шахтер” Ринат Ахметов. Ему исполнилось 58 лет.

Оставаться амбициозными и идти к самым высоким целям при самых сложных обстоятельствах, преодолевать любые вызовы и в этой борьбе становиться только сильнее – эти черты общие у “Шахтера” и его президента. Ринат Ахметов приучил клуб никогда не сдаваться и не опускать руки, а преданно и упорно работать на победу и всегда верить в итоговый успех.

Результаты такого подхода – 38 выигранных трофеев за 27 лет президентства Рината Ахметова. В это время "Шахтер" 15 раз становился чемпионом Украины, завоевал 13 национальных Кубков и 9 Суперкубков Украины, был победителем Кубка УЕФА. Команда является постоянным участником самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Своими выступлениями на футбольном поле и активной социальной деятельностью вне его ФК "Шахтер" заслужил себе имя и безупречную репутацию в спортивном мире.

Президент не раз подчеркивал, что особенными для него стали два чемпионских титула, завоеванные после начала полномасштабной войны. Но самыми ценными будут золотые медали, которые “Шахтер” будет праздновать со своими болельщиками после победы Украины и возвращения справедливого мира на украинскую землю.

Уважаемый Ринат Леонидович, желаем Вам, чтобы эти мечты сбылись как можно быстрее, чтобы мир и процветание воцарились в Украине, чтобы Вы вместе с миллионами свободных и счастливых украинцев могли снова наслаждаться яркой игрой и новыми победами и достижениями "Шахтера"!

С днем ​​рождения, президент!

С уважением

ФК "Шахтер", - говорится в поздравлении.

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Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Офіційний сайт Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Zаpр Brannigan (Київ)
21.09.2024 в 09:36
Як би до нього не ставились, але мабуть єдиний олігарх, який допомагає українцям по всім напрямкам: макети військовим, житло переселенцям, дітям на операції, розвиває наш футбол. Ви бачили, щоб Порошенко переселенцям житло побудував? Думаєте в нього грошей менше? Раз в півроку привезе десяток машин, виставить їх в ряд, щоб наробити гарних фото і носиться з ними цілий місяць по всім каналам. Все заради піарчику.
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Комментарии 1
Zаpр Brannigan (Київ)
21.09.2024 в 09:36
Як би до нього не ставились, але мабуть єдиний олігарх, який допомагає українцям по всім напрямкам: макети військовим, житло переселенцям, дітям на операції, розвиває наш футбол. Ви бачили, щоб Порошенко переселенцям житло побудував? Думаєте в нього грошей менше? Раз в півроку привезе десяток машин, виставить їх в ряд, щоб наробити гарних фото і носиться з ними цілий місяць по всім каналам. Все заради піарчику.
Ответить
0
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