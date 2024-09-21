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Тренер Оболони - о кадровой ситуации: Нет сомнений, что мы наладим баланс в атаке и обороне

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О травмах игроков

Тренер Оболони - о кадровой ситуации: Нет сомнений, что мы наладим баланс в атаке и обороне

Фото: ФК Оболонь

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Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко поделился информацией о кадровом дефиците в команде.

"Оболонь" страдает кадровым дефицитом из-за травм. Какая сейчас кадровая ситуация?

В лазарете Чернов и новичок Ломницкий. С "Александрией" вышел Слободян, который до этого не играл.

Похоже, что Тарануха отделался лишь рассечением носа после столкновения с Безеррой.

Да. Ростик уже на следующий день вышел на тренировку. Ему рассекли нос и наложили четыре шва. Без перелома.

Вместо Таранухи вы бросили в бой Теслюка, однако во втором тайме поменяли его на Бычека. Денис не попал в игру?

Это было запланировано. Я понимал, что Бычек на завершающий отрезок матча усилит атаку "Оболони". Я где-то понимал, что "Александрия" не захочет довольствоваться ничьей и раскроется в плане обороны. Их не устраивал ничейный счет. У нас было не так много моментов. Не все получилось идеально, но будем работать над всеми аспектами игры, чтобы выжимать максимум в таких эпизодах.

Принято считать линию атаки слабым местом "Оболони", которая после продажи Краснопира в поисках игрока, который будет обеспечивать голы. Как вы видите выход из этой ситуации?

Я согласен, что уход Краснопира ослабил потенциал "Оболони", но я считаю, что Тарануха, Теслюк, Бычек при правильном отношении к делу могут улучшить свою игру. Есть Мединский, Суханов, Черненко, Слободян, Груша, которые добавляют вариативности впереди. Нет никаких сомнений, что мы наладим баланс в атаке и обороне.

Напомним, что в следующем туре "Оболонь" сыграет против "Шахтера" 23 сентября.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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