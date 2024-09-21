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Лупашко: Мы должны открывать стадионы. Человек, покупающий билет, пусть подписывает договор, не имеющий претензий, если что-то произойдет

Премьер-лига

Футбол – для болельщиков

Лупашко: Мы должны открывать стадионы. Человек, покупающий билет, пусть подписывает договор, не имеющий претензий, если что-то произойдет

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал текущую ситуацию с допуском болельщиков на стадионы УПЛ.

“На фронте погибли многие фанаты “Карпат”. Многие ребята продолжают воевать. Может, кто-то был на фронте полгода, сейчас у него маленький отпуск и он соскучился по "Карпатам". Пришел на стадион, а команда села в оборону, отбивается, нам набили кучу голов, он пришел домой и думает: “Да лучше я пошел бы с детьми погулять. Н###р тот футбол сейчас, он не нужен”.

А теперь берем по-другому. Он пришел, а там игра с "Динамо" – эмоции, много болельщиков. Мы должны открывать стадионы. Человек, покупающий билет, пусть подписывает договор, не имеющий претензий к футбольному клубу, к ассоциации, если что-то произойдет.

Мы должны открывать стадионы, если у нас есть города, где этого хотят люди. Условные Ровно, Житомир. Пусть будет столько людей, сколько желающих. Даже игроки "Динамо", когда приехали к нам, почувствовали, что футбол жив в Украине. Когда болельщик придет на стадион, он понимает, что такой футбол нужен.

А когда у нас ходит 100 человек на игру, зачем это и для кого? И потом, конечно, тренер может пожертвовать игрой ради результата.

А когда приходят болельщики, кричат ​​весь матч, то как бы ты ни хотел, а будешь играть. Тогда будет понимание, что футбол нужен. Сейчас много спекуляций по этой теме. Футбол 100% нужен, но когда он искренний и смелый”, – сказал Лупашко.

Сейчас на большинство матчей УПЛ может приходить ограниченное количество болельщиков – столько, сколько может вместить ближайшее бомбоубежище возле стадиона.

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Источник:
tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 12:09
страшно коли прилетить на стадіон.... на цьому може футбол закінчитись... не можна поки набивати стадіони....
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 12:09
страшно коли прилетить на стадіон.... на цьому може футбол закінчитись... не можна поки набивати стадіони....
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djumba (Мелитополь)
21.09.2024 в 11:29
Який хитрий пан Лупашко)))
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Prach13 (Дрогобич)
21.09.2024 в 12:06
А в чому хитрість?я з ним згідний,в кожного голова на плечах,хай вирішує сам.
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