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Черноморец - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Карпаты Львов: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Полісся"

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморцу" и "Карпатам" пока тяжело даются очки. Три победы на двоих после шести туров, места во второй половине таблицы – болельщики обеих команд, помня о славном прошлом, хотели бы видеть большего. Однако реальность такова, как есть.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

21 сентября 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Карпаты"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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