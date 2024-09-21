Черноморец - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Черноморцу" и "Карпатам" пока тяжело даются очки. Три победы на двоих после шести туров, места во второй половине таблицы – болельщики обеих команд, помня о славном прошлом, хотели бы видеть большего. Однако реальность такова, как есть.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

21 сентября 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Карпаты"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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