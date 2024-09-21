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Черноморец - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Карпаты Львов: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Полісся"
"Черноморцу" и "Карпатам" пока тяжело даются очки. Три победы на двоих после шести туров, места во второй половине таблицы – болельщики обеих команд, помня о славном прошлом, хотели бы видеть большего. Однако реальность такова, как есть.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур
21 сентября 2024 года. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Карпаты"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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