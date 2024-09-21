Динамо Киев - Рух Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинских болельщиков ожидает центральный матч субботнего игрового дня 7-го тура чемпионат Украины. Дерби Киева и Львова. В украинской столице киевское "Динамо" Александра Шовковского будет принимать львовский "Рух" Виталия Пономарева. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы, а "бело-синие" вообще возглавляют эту самую таблицу. Примечательно, что в своих последних матчах киевский и львовский коллективы встречались именно с полтавской "Ворсклой". Динамовцы переиграли подопечных Сергея Долганского, а "львы" - расписали нулевую ничью.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ, 2+2, FootballHub, офіційна ютуб-сторінка "Динамо" Київ

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

21 сентября 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" Киев 18:00 "Рух" Львов

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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