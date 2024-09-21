Динамо Киев - Рух Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинских болельщиков ожидает центральный матч субботнего игрового дня 7-го тура чемпионат Украины. Дерби Киева и Львова. В украинской столице киевское "Динамо" Александра Шовковского будет принимать львовский "Рух" Виталия Пономарева. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы, а "бело-синие" вообще возглавляют эту самую таблицу. Примечательно, что в своих последних матчах киевский и львовский коллективы встречались именно с полтавской "Ворсклой". Динамовцы переиграли подопечных Сергея Долганского, а "львы" - расписали нулевую ничью.