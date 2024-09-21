Защитник Вереса: Старт сезона считаю не очень удачным

Защитник "Вереса" Семен Вовченко поделился мнениями о старте сезона.

Старт сезона считаю не очень удачным. По моему мнению, в стартовых шести турах мы уже не добрали пять-шесть очков. Проигрывали там, где могли играть вничью или побеждать.

В предыдущей домашней игре "Верес" уступил "Левому Берегу". Что произошло в той игре? Ведь команда вела в счете и до определенного момента контролировала матч.

Но игра с "Левым Берегом" — это до сих пор очень болезненная тема для всей команды. Мы действительно полностью контролировали игру, побеждали. Имели много моментов, которые не реализовали. Не забили пенальти. Арбитр не засчитал два наших мяча. Видимо, после перерыва, когда пропустили в собственные ворота — подсели психологически.

Можно ли сравнивать матчи с "Левым Берегом" и "Полесьем"? Ведь в обоих команда вела в счете и в итоге проиграла.

Я бы не стал сравнивать эти матчи. Каждый соперник имеет свой стиль игры. К каждому мы подходим по-разному. Хотя, да — в обоих матчах мы точно заслуживали большего, чем поражение. В обоих этих поединках мы точно наиграли на большее, чем один гол. После матча с "Полесьем" главный тренер команды Олег Николаевич Шандрук уже говорил, что нам где-то не хватает целостности — не можем провести все девяносто минут на одинаково высоком уровне. Нужно больше работать над собой.

На старте сезона ты сыграл без замен во всех семи официальных матчах, включая кубковый. Как можешь прокомментировать собственную игру?

Не хочу комментировать собственную игру. Для этого есть тренерский штаб. Тренеры определяют стартовый состав на игру. Моя задача — работать на тренировках, доказывать свое право выходить в старте и отдаваться на максимум в игре.

Как оцениваешь взаимодействие на поле с Романом Гончаренко? Как в целом изменился уровень конкуренции за место в основе в новом сезоне?

Считаю, что мы хорошо сыгрались. Адаптация уже прошла. Мы еще с летних сборов играем в паре в центре защиты и уже привыкли друг к другу. Эффективно коммуницируем на поле, понимаем друг друга. Считаю, что нашли, что называется, общий знаменатель в игре.

Относительно уровня конкуренции в команде — он на том же высоком уровне, что в прошлом сезоне. Каждый хочет играть, каждый работает на тренировках, чтобы заслужить место в стартовом составе.