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Черноморец – Карпаты: стартовые составы на матч
Бабич против Лупашка
Фото: Чорноморець
В матче седьмого тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Карпат". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Черноморец": Рудько – Бутко, Кисиль, Удод, Лацабидзе, Билошевский, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко, Скиба.
- Запасные: Вичный, Лотоцкий, Ермаков, Савченко, Васильев, Янаков, Жаржу, Сигеев, Пшеничнюк, Жоао, Попов, Шевцов.
- "Карпаты": Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес.
- Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Педросо.
Перед этим поединком “Черноморец” находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, а “Карпаты” идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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