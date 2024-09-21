  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец – Карпты: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – Карпты: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Бабич против Лупашка

Черноморец – Карпты: стартовые составы на матч

Фото: Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською

В матче седьмого тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Карпат". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Черноморец": Рудько – Бутко, Кисиль, Удод, Лацабидзе, Билошевский, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко, Скиба.
  • Запасные: Вичный, Лотоцкий, Ермаков, Савченко, Васильев, Янаков, Жаржу, Сигеев, Пшеничнюк, Жоао, Попов, Шевцов.
  • "Карпаты": Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес.
  • Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Педросо.

Перед этим поединком “Черноморец” находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, а “Карпаты” идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Начало нового тура. Черноморец - Карпаты. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Защитник Вереса: Старт сезона считаю не очень удачным
yellow-arrow
Лупашко: Мы должны открывать стадионы. Человек, покупающий билет, пусть подписывает договор, не имеющий претензий, если что-то произойдет
Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости