Черноморец – Карпты: стартовые составы на матч

В матче седьмого тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Карпат". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Черноморец": Рудько – Бутко, Кисиль, Удод, Лацабидзе, Билошевский, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко, Скиба.

Рудько – Бутко, Кисиль, Удод, Лацабидзе, Билошевский, Габелок, Кайо, Петряк, Хобленко, Скиба. Запасные: Вичный, Лотоцкий, Ермаков, Савченко, Васильев, Янаков, Жаржу, Сигеев, Пшеничнюк, Жоао, Попов, Шевцов.

"Карпаты": Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес.

Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес. Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Педросо.

Перед этим поединком “Черноморец” находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, а “Карпаты” идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.