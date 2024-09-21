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Кривбасс - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Кривбасс - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 7-го тура УПЛ "Кривбасс" на своем домашнем стадионе в Кривом Роне будет принимать полтаавскую "Ворсклу".

Надеемся, что матч будет не сильно часто прерываться на воздушные тревоги и все-таки будет доигран.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Кривбасс" наконец-то отдохнул после своей еврокубковой кампании но пока еще не выглядит той командой, которой он был в прошлом сезоне.

"Восркла" идет в середняках, но готова составить конкуренцию в каждом матче и каждому сопернику, в том числе и бронзовому призеру прошлого сезона.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у криворожцев на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Кривбасс" — "Ворскла" состоится в воскресенье, 22 сентября на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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