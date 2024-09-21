УПЛ. Черноморец - Карпаты 0:1. Эмоции, удаление и гол-шедевр

Гол-красавец Тараса Сакива со штрафного решил судьбу противостояния между "Черноморцем" и "Карпатами". Гости последние 30 минут играли в меньшинстве из-за удаления Адамюка, однако удержали свое преимущество. "Карпаты" одерживают свою вторую победу в сезоне, и поднимаются на девятое место. "Черноморец" – двенадцатый.

"Черноморец" и "Карпаты" играли между собой в Кубке Украины ровно месяц назад, и тогда львовская команда выиграла со счетом 3:0. Однако две команды сильно изменились за этот месяц, поэтому на результат того матча уже не стоит оглядываться.

Однако снова именно "Карпаты" считались фаворитами перед игрой в Одессе. Почему именно так? Возможно из-за того, что в атаке команда Лупашко выглядит более целостной и интересной за своего соперника. В конце концов, это мы и увидели в матче.

"Карпаты" создали первый голевой момент уже на пятой минуте. Сакив выполнил диагональ, футболисты обеих команд пролетели мимо мяча, но на дальней штанге остался сам Стенио. Удар в упор – но выше ворот.

Стенио был в центре и одного спорного эпизода. Бразильца в центре поля в регбийном стиле, плечом, встретил Удод, и центрбеку "Черноморца" повезло ограничиться желтой карточкой.

"Карпаты" больше владели мячом, пытались найти пути к воротам Рудько, а "Черноморец" больше действовал на встречных курсах. И одесситам однажды удалось поймать "Карпаты". Кайо получил мяч из глубины, перед ним было свободное пространство, но вингер "Черноморца" не попал в ворота.

Игроки "Черноморца" часто играли суетливо на своей половине, много фолили, и один из таких эпизодов привел к штрафному у своих ворот. Его взялся пробивать Тарас Сакив, стенка рассыпалась, и мяч залетел в угол ворот Рудько.

"Карпаты" могли бы дальше спокойно контролировать игру, если бы не удаление Адамюка. Центрбек "Карпат" сыграл жестко, получил вторую желтую, и оставил свою команду вдесятером на последние тридцать минут.

Гости откровенно начали играть вторым номером, зная в позиционной атаке у одесситов пока есть проблемы. И действительно, крайне опасных моментов у ворот Кемкина не было, и вратарь "Карпат" спокойно справился с остальными эпизодами. Более того – у "Карпат" были шансы в контратаках.

"Черноморец" продолжает строиться, и как сказал Александр Бабич после матча, первая его задача – сделать солидной защиту, вопрос атаки будет решаться потом. Одесситы действительно мало пропускают (за исключением матча с "Полесьем"), но без забитых голов очки брать трудно. Для "Карпат" это была первая гостевая победа в сезоне, и львовяне ее заслужили.

Украинская Премьер-лига 2024/25, седьмой тур. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" – "Карпаты" Львов 0:1

Гол: Сакив 52

"Черноморец": Рудько – Бутко, Удод, Лацабидзе (Сигеев 63), Скиба, Кисель – Кайо (Нето 63), Габелок (Пшеничнюк 76), Билошевский, Петряк (Янаков 63) – Хобленко (Попов 63)

"Карпаты": Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Очеретько (Педросо 66), Альварес, Чачуа (Клименко 77) – Бруниньо (Шах 59), Стенио (Пидлепенец 66), Невес (Устименко 77)

Предупреждения: Удод 18, Петряк 34, Сигеев 70 – Адамюк 53, Адамюк 64, Кемкин 89

Удаление: Адамюк 64